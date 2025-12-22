Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Infra

Tamperelainen infrarakentaja hakeutui konkurssiin

Yhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen huhtikuussa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 22. joulukuuta 2025, 8:39
Tamperelainen maarakennusalan perheyritys Hervannan Kaivin on hakeutunut konkurssiin. Yhtiö on jättänyt konkurssihakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeuteen perjantaina 19. joulukuuta.

