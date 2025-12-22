Tamperelainen infrarakentaja hakeutui konkurssiin
Yhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen huhtikuussa.
Tamperelainen maarakennusalan perheyritys Hervannan Kaivin on hakeutunut konkurssiin. Yhtiö on jättänyt konkurssihakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeuteen perjantaina 19. joulukuuta.
