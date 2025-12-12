Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Tapiolan stadionille löytyi tekijä – Kehitysvaihe käyntiin

Rakentaminen alkaa ensi kesänä. Kortteliin tulee myös asuntoja.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. joulukuuta 2025, 8:47
Havainnekuva Tapiolan urheilupuiston alueesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto HKP

Espoon kaupunki ja Jatke Toimitilat oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen uuden jalkapallosopimuksen rakentamisesta Tapiolan urheilupuistoon. Kyseessä on yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka, joka sisältää stadionin lisäksi pysäköintilaitoksen sekä asuinkerrostalojen rakentamisen samaan kortteliin.

