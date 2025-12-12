Tapiolan stadionille löytyi tekijä – Kehitysvaihe käyntiin
Rakentaminen alkaa ensi kesänä. Kortteliin tulee myös asuntoja.
Espoon kaupunki ja Jatke Toimitilat oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen uuden jalkapallosopimuksen rakentamisesta Tapiolan urheilupuistoon. Kyseessä on yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka, joka sisältää stadionin lisäksi pysäköintilaitoksen sekä asuinkerrostalojen rakentamisen samaan kortteliin.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Tapiolan stadionille löytyi tekijä – Kehitysvaihe käyntiin”