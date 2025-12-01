Y-Säätiön Pekka Kampmanista rakennusneuvos – Juha Kaakisesta professori
Perusteluissa painotetaan Kampmanin edistäneen kestävää rakennuttamista ja kohtuuhintaista asumista Suomessa.
Tasavallan presidentti on myöntänyt Y-Säätiön palvelut oy:n toimitusjohtajalle Pekka Kampmanille rakennusneuvoksen arvonimen. Titteli tulee tunnustuksena merkittävästä ja pitkäjänteisestä työstään suomalaisen rakentamisen, kiinteistöalan ja kaupunkikehityksen parissa.
