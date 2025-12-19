YIT käynnistää Tuusulan sote-keskuksen kehitysvaiheen
Tavoitteena on siirtyä toteutusvaiheeseen ensi kesänä.
YIT, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Tuusulan kunta ovat allekirjoittaneet Tuusulan sote-keskuksen sekä Varuskunnanaukion pysäköintilaitoksen rakennushankkeen kehitysvaiheen sopimuksen.
