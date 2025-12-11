Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Rakentaminen Uutiset

YIT rakentaa omaperusteisen asuinkohteen Raisioon

Kohteeseen tulee 34 asuntoa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 11. joulukuuta 2025, 12:21
Havainnekuvassa Asunto oy Raision Taimen julkisivua. Kuva: YIT

YIT käynnisti Asunto oy Raision Taimi -nimisen omaperusteisen asuinkerrostalohankkeen rakentamisen Raisiossa. Viisikerroksiseen asuintaloon toteutetaan 34 uutta asuntoa.

