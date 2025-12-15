Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
YIT perusti yhteisyrityksen Tšekissä – ensimmäinen hanke käynnistynee 2026

YIT haluaa vahvistaa Asuminen CEE -segmenttiä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 15. joulukuuta 2025, 10:34
YIT on perustanut yhteisyrityksen tšekkiläis-slovakialaisen One Family Officen kanssa Tšekissä. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa Asuminen CEE -segmentin kasvua.

