YIT perusti yhteisyrityksen Tšekissä – ensimmäinen hanke käynnistynee 2026
YIT haluaa vahvistaa Asuminen CEE -segmenttiä.
YIT on perustanut yhteisyrityksen tšekkiläis-slovakialaisen One Family Officen kanssa Tšekissä. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa Asuminen CEE -segmentin kasvua.
