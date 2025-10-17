Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
YIT rakentaa kolme kerrostaloa Prahaan

Asunnot rakennetaan osuuskunnalle, joka myy ne jäsenilleen.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 17. lokakuuta 2025, 8:46
Kuvituskuva.Kuva: Linda Nguyen / HS Kuva: LINDA NGUYEN / HS

YIT on sopinut kolmen asuinkerrostalon myynnistä ja rakentamista Tshekin pääkaupungissa Prahassa. Hankkeen arvo on 25 miljoonaa euroa.

