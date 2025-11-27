Helsinki valitsi kumppanin 21000 neliön uinti- ja liikuntakeskushankkeeseen
Hankkeen kehitysvaihe käynnistyy jo marraskuussa.
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on valinnut YIT:n Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskuksen kehitysvaiheen kumppaniksi. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettava hanke alkaa kehitysvaiheella. Sen jälkeiseen toteutusvaiheeseen tähtäävän rakennusurakan arvioitu kokonaisarvo YIT:lle on noin 87 miljoonaa euroa. Urakan arvo täsmentyy kehitysvaiheessa.
