Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Projektit Rakentaminen Suunnittelu

Helsinki valitsi kumppanin 21000 neliön uinti- ja liikuntakeskushankkeeseen

Hankkeen kehitysvaihe käynnistyy jo marraskuussa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. marraskuuta 2025, 13:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Helsinki valitsi kumppanin 21000 neliön uinti- ja liikuntakeskushankkeeseen
Havainnekuva Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskuksen hankesuunnitteluvaiheesta. Kuva: Pes-Arkkitehdit

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on valinnut YIT:n Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskuksen kehitysvaiheen kumppaniksi. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettava hanke alkaa kehitysvaiheella. Sen jälkeiseen toteutusvaiheeseen tähtäävän rakennusurakan arvioitu kokonaisarvo YIT:lle on noin 87 miljoonaa euroa. Urakan arvo täsmentyy kehitysvaiheessa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella

Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsinki valitsi kumppanin 21000 neliön uinti- ja liikuntakeskushankkeeseen”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset