Antti Aarnio RIA:n johtoon – varamiehen pesti vakinaiseksi

Valinnassa painotettiin Aarnion vahvaa taustaa edunvalvontatyössä ja näyttöjä va. toiminnanjohtajana.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 26. tammikuuta 2026, 13:56
Antti Aarnio lupaa pestissään sekä uudistuksia että edunvalvontaa jäsenistön hyväksi.

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n liittohallitus on valinnut liiton uudeksi toimitusjohtajaksi VTM Antti Aarnion. Hän on toiminut RIA:n väliaikainen toiminnanjohtajana syyskuusta alkaen, kun aiempi  toimitusjohtaja Kirsi Mettälä jätti tehtävän.

