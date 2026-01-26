Antti Aarnio RIA:n johtoon – varamiehen pesti vakinaiseksi
Valinnassa painotettiin Aarnion vahvaa taustaa edunvalvontatyössä ja näyttöjä va. toiminnanjohtajana.
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n liittohallitus on valinnut liiton uudeksi toimitusjohtajaksi VTM Antti Aarnion. Hän on toiminut RIA:n väliaikainen toiminnanjohtajana syyskuusta alkaen, kun aiempi toimitusjohtaja Kirsi Mettälä jätti tehtävän.
