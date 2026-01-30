Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Yrityskauppa Arkkitehtuuri Suunnittelu Uutiset

Arkkitehtipalvelut ja A6 saman katon alle – lisälihaksia pk-seudun projekteihin

Arkkitehtipalvelun perustajaosakkaan Tommi Luukkosen mukaan markkinatilanne on edelleen haastava, mutta suunnittelussa on jo nähtävissä kasvua.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 30. tammikuuta 2026, 9:52
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Arkkitehtipalvelut ja A6 saman katon alle – lisälihaksia pk-seudun projekteihin
Helsingissä Verkkosaarenrannassa oleva Portus on yksi esimerkki Arkkitehtiryhmä A6:n kädenjäljestä. (Kuva: Sami Saastamoinen)

Arkkitehtiryhmä A6:n liiketoiminta on siirtynyt liiketoimintakaupalla osaksi Arkkitehtipalvelun Helsingin toimistoa. Arkkitehtipalvelulla on Helsingin lisäksi toimistot Tampereella, Turussa, Lahdessa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Arkkitehtipalvelut ja A6 saman katon alle – lisälihaksia pk-seudun projekteihin”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset