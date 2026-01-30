Arkkitehtipalvelut ja A6 saman katon alle – lisälihaksia pk-seudun projekteihin
Arkkitehtipalvelun perustajaosakkaan Tommi Luukkosen mukaan markkinatilanne on edelleen haastava, mutta suunnittelussa on jo nähtävissä kasvua.
Arkkitehtiryhmä A6:n liiketoiminta on siirtynyt liiketoimintakaupalla osaksi Arkkitehtipalvelun Helsingin toimistoa. Arkkitehtipalvelulla on Helsingin lisäksi toimistot Tampereella, Turussa, Lahdessa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.
