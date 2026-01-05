Arkta Rakennus rakentaa asuntoja Tampereelle Kohde nousee Tampereen Hatanpäälle.

VTS-kodit rakennuttaa viisikerroksisen uudiskohteen Tampereen Hatanpäälle, Boijenkatu 5:een vuonna 2026.

Taloon tulee 29 vuokra-asuntoa 30 neliön yksiöistä 85,5 neliöisiin neljän huoneen perheasuntoihin.

Talossa on asukkaiden yhteisiä tiloja, kuten asukastila, sauna, pesula ja ulkoiluvälinevarasto sekä kaikille asunnoille oma irtainvarasto. Autopaikat sijaitsevat korttelin yhtiöiden yhteiskäyttöisessä autohallissa Hatanpään puistokujan varrella.

”Korttelialueen rakentaminen on käynnistynyt ja suunnittelussa on keskitytty asumisviihtyvyyteen sekä arjen helppouteen. Rakentaminen ja yhteistyö on alkanut Arkta Rakennuksen kanssa hyvin, ja tulevat asukkaat pääsevät muuttamaan asuntoihin vuodenvaihteen paikkeilla 2026-2027″, VTS-kotien rakennuttajapäällikkö Jaakko Lehtinen sanoo.

VTS-kodit on toiminut Tampereella jo 55 vuotta ja sen muodostavat Tampereen Vuokratalosäätiö ja Vilusen Rinne Vuokra-asunnot. Tampereen Vuokratalosäätiö on Tampereen kaupungin vuonna 1970 perustama säätiö ja Vilusen Rinne Vuokra-asunnot on kaupungin tytäryhtiö.