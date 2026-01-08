Bonava rakentaa kolmen kerrostalon asuinkorttelin Helsingin Lauttasaareen
Bonavan uusien asuinkerrostalojen rakentaminen alkaa keväällä 2026.
Asuntorakennuttaja Bonava on hankkinut kolmen kerrostalon rakennusoikeuden Helsingin Lauttasaaren eteläkärjestä, Vattuniemestä. Merituulen korttelin kolmeen kerrostaloon rakennetaan yhteensä noin 90 uutta, A-energialuokan kotia.
Bonavan Merituulen korttelin tontilla käynnistyi vanhan toimistokiinteistön purku syyskuussa 2025 ja purkutyö valmistuu tammikuun 2026 lopussa.
Korttelin ensimmäisen uudiskerrostalon, Islan, rakentamisen arvioidaan alkavan loppukeväästä 2026.
Korttelin kolmen kerrostalon ja noin 90 Bonava-kodin on määrä valmistua vaiheittain vuosien 2027–2029 välisenä aikana.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Bonava rakentaa kolmen kerrostalon asuinkorttelin Helsingin Lauttasaareen”