Kategoriat Talous Talotekniikka Uutiset

Cervi osti kylmäpalvelun osaamista Joensuusta

Cervi on ollut viime aikoina aktiivinen yrityskaupoissa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 22. tammikuuta 2026, 8:30
Kuvassa on Itä-Kylmän kolmikko Tero Ikonen, Jarno Pakarinen ja Joonas Vattulainen. Kuva: Itä-Kylmä

Cervi on ostanut Joensuussa toimivan Itä-Kylmän. Yrityskauppa vahvistaa tiedotteen mukaan Cervin kylmäpalveluliiketoimintaa ja laajentaa yhtiön toimintaa merkittävästi Pohjois-Karjalaan.

