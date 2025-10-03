Liiketoimintakauppa Kouvolassa: AH-Cool liittyi Cervi-leiriin
Kauppa vahvistaa Cervi-konsernin asemaa Kymenlaaksossa. Samalla laajenee myös palveluvalikoima.
Cervi-konserniin kuuluva Kylmähuolto Kalsea on ostanut kouvolalaisen AH-Coolin liiketoiminnan.
