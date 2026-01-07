Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Infra

Keskeisellä paikalla Helsingin keskustassa alkaa infratyömaa – Satavuotias silta korvautuu uudella vuoden loppuun mennessä

Urakoitsijan valinnassa painotettiin nopeaa läpimenoa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 7. tammikuuta 2026, 9:39
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Keskeisellä paikalla Helsingin keskustassa alkaa infratyömaa – Satavuotias silta korvautuu uudella vuoden loppuun mennessä
Arkadiankadun silta. Kuva: Miikka Kalke

Helsingin ydinkeskustassa alkaa tänään keskiviikkona Arkadiankadun sillan uusiminen. Urakassa puretaan vanha silta ja korvataan se uudella.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Keskeisellä paikalla Helsingin keskustassa alkaa infratyömaa – Satavuotias silta korvautuu uudella vuoden loppuun mennessä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset