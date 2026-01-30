Myyntiosaaja kääntää Oumania uuteen kasvuun Rakennusautomaatioon ja energiatehokkuusratkaisuihin keskittyvä Ouman saa maaliskuussa uuden toimitusjohtajan.

Kuuntele juttu

Pestiin tarttuu Ulla Poutiainen, joka on vastannut Legrand Nordics & Balticsissa strategisesta myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Pitkä ura Legrandissa ja Enstossa vaihtuu nyt Oumaniin. Mikä siinä alkoi kiinnostaa?

Yhtiö on omalla alallaan vahva ja ketterä teknologiaosaaja. Lisäksi Oumanilla on erinomainen maine asiakkaidensa keskuudessa. Tässä tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja myynnin johtamisesta kertynyttä kokemusta. Taustalla oleva ruotsalainen pääomasijoittaja Ernströmgruppen antaa vahvan selkänojan toiminnan kehittämiseen.

Millaista kasvua pitäisi saada aikaiseksi 2–3 vuoden aikajänteellä?

Tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvua kotimaassa sekä laajentaa toimintaa Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Kasvu tulee nykyisten ratkaisujen vahvistamisesta, uusista palvelu- ja liiketoimintamalleista sekä uusista asiakkuuksista. Sen rinnalla pitää kehittää myös asiakaskokemusta, toiminnan tehokkuutta ja yhtenäistä yrityskulttuuria.

Pysyykö toimipaikka edelleen Espoossa?

Myös Oumanin pääkonttori on Espoossa. Yhtiö toimii valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, joten työ ei ole sidottu yhteen paikkaan. Tulen liikkumaan ahkerasti Suomessa ja ulkomailla. Haluan olla siellä, missä henkilökunta ja asiakkaatkin.

Kuvaile itseäsi johtajana?

Olen dynaaminen, osallistava ja tavoitteellinen johtaja, joka uskoo avoimeen vuorovaikutukseen ja luottamukseen. Tärkeitä arvoja ovat rehellisyys, vastuullisuus ja yhdessä onnistuminen. Parasta tulosta syntyy, kun ihmisillä on selkeä suunta ja vapaus tehdä työnsä hyvin.

Ulla Poutiainen Syntynyt Kuusamossa 1969

Kauppatieteiden maisteri, Turun kauppakorkeakoulu, 1994

Toimitusjohtaja, Ouman, 3/2026–

CSO, Legrand Nordics & Baltics, 2025–2026

Maajohtaja, Legrand Finland, 2022–2024

Myyntijohtaja, Ensto Building Systems Finland, 2019–2021

Head of Customer Experience, Ensto, 2017–2019

Markkinointijohtaja, Partner BU, Schneider Electric Finland, 2014–2017

Markkinointijohtaja, Ensto Finland, 2004–2013

Harrastukset: laskettelu (telemark), crossfit, golf

Mikä veti aikanaan sähköteknisten tuotteiden pariin?

Päädyin sähköalalle oikeastaan vahingossa enkä kauppatieteilijänä tiennyt alasta paljoakaan. Vuosien saatossa olen oppinut arvostamaan alan merkitystä yhteiskunnassa sekä osaavia ja sitoutuneita työkavereita, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Tekninen ymmärryskin on kehittynyt vuosien myötä, mutta ei minusta insinööriä saa tekemälläkään.

Mitkä ovat olleet oman työurasi tähtihetkiä?

Myynnilliset onnistumiset isoissa hankkeissa, kuten Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Laakson sairaalassa. Osaprojektien voittaminen vaatii tiimien saumatonta yhteistyötä ja sinnikkyyttä. Uudistimme aikanaan Enstossa myynnin prosessit ja roolit, toimintamallit ja työkalut. Myyntijohtajan roolissa pääsin sitten viemään niitä käytäntöön.