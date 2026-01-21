Neljä kohdetta ehdolla Vuoden betonirakenteeksi 2025 Kaikkiaan kilpailuun tuli yhteensä 10 ehdotusta.

Vuoden 2025 Betonirakenne -kilpailun finalistit on julkistettu. Kilpailuun tuli yhteensä 10 korkeatasoista ehdotusta, joista tuomaristo nosti neljä kohdetta finalisteiksi.

Finalistit ovat Espoossa EriCa Green Chemistry Park, Helsingissä Kottby grundskola – Käpylän ruotsinkielinen peruskoulu, Helsingissä Kruunuvuorensilta ja Helsingissä Vuosaaren Biolämpölaitos.

EriCa Green Chemistry Park on nykyaikainen tutkimus- ja toimistorakennus, joka on suunniteltu painottaen turvallisuutta, selkeyttä, toimivuutta ja kestävyyttä. Selkeälinjaisen rakennuksen muunneltavat tilat tukevat alan tutkimusta ja yhteistyötä. Rakennuksen julkisivujen sandwichelementtipinnat hyödyntävät Suomessa kehitettyä uutta Muotobetoni-valmistustekniikkaa ja antavat betonijulkisivulle tunnistettavan tekstuurin ja vahvan horisontaalisen rytmin.

Kottby grundskola – Käpylän ruotsinkielinen peruskoulun julkisivujen reliefimäinen punertava läpivärjätty betoni ja rappauspinnat sopivat koulun ympäröiviin rakennuksiin myös arkkitehtuuriltaan. Isohko rakennuskokonaisuus sijoittuu viehättävästi puistomaiselle rinnetontille. Rakennuksessa on modulaarinen elementtirakenteinen betonirunko, korkean ruokasalin lasiseiniä kannattelevat hoikat valkobetonipilarit ja rakennuksen porrastiloissa betoni tulee näyttävästi esiin.

Vaakakaareva Kruunuvuorensilta on 1191 metriä pitkä betonikantinen liittorakenteinen vinoköysisilta. Tuomariston näkemyksen mukaan hankkeessa on kehitetty ja sovellettu edistyksellistä betoniteknologiaa, jossa on hyödynnetty erikoisbetoneja ja reaaliaikaista lämpötilan- sekä lujuuden seurantaa. Silta on näyttävä uusi merellinen maamerkki Helsingin kaupunkiympäristössä.

Tuomaristo nosti esiin Vuosaaren biolämpölaitoksen ansioksi sen, että teollisuusrakennus voi olla samanaikaisesti teknisesti edistyksellinen ja arkkitehtonisesti kunnianhimoinen. Erityisesti polttoainejärjestelmän rakennuksissa betonisilla paikallavalurakenteilla ja erinomaisesti onnistuneilla puhdasvalupinnoilla on merkittävä rooli kokonaisuudessa.

Kilpailun voittaja julkistetaan Espoon Dipolissa torstaina 29.1.2026.

Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty vuodesta 1970 lähtien. Kilpailussa palkitaan rakennusalaa edustavan asiantuntijatuomariston valinnan perusteella rakennuskohde, joka parhaiten edustaa laadukasta suomalaista betonirakentamista.

Kilpailun tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja -rakentamista.