Paloturvallisuusyritys kasvoi vauhdilla viime vuonna – teki lopuksi yrityskaupan
Yrityksen tavoitteena on laajentua edelleen yrityskauppojen kautta.
Paloturvallisuusyritys Firebig on ostanut Suomen Paloturva-Centerin osakekannan. Kaupalla Firebig laajentaa kapasiteettiaan erityisesti palokatkourakoinnissa.
”Kaupan vaikutuksesta kasvatamme liiketoimintaamme tukevasti pääkaupunkiseudulla ja
saamme koko Etelä-Suomen alueelle lisää asennuskapasiteettia. Samalla asiakaskuntamme
kasvaa ja ennustamme, että kauppa heijastuu myönteisesti myös palokatkosuunnittelun ja
saumauksen kysyntään”, konsernin toimitusjohtaja Marko Parkkinen kertoo tiedotteessa.
Palokatkomarkkinoilla reilun 10 vuotta toimineen Paloturva-Centerin henkilökunta, kalusto,
tarvikkeet ja varasto siirtyivät Firebigin omistukseen. Yhtiön perustaja
Topi Taussi siirtyy Firebigin palvelukseen. Hänellä on neljännesvuosisadan kokemus
erityisesti Hiltin palokatkomenetelmistä.
”Käsillä oli kaksi vaihtoehtoa, joko pyrkiä kasvattamaan yritystä itse tai sitten hypätä arvostetun kilpailijan kelkkaan. Odotukset ovat kovat, sillä olemme tähän asti toimineet verrattain pienenä firmana. Yritysjärjestelyn seurauksena palvelutarjontamme laajenee huomattavasti ja resurssit moninkertaistuvat. Tästä hyötyy asiakkaidemme lisäksi myös koko alihankintaketju”, Taussi toteaa.
Tammikuussa 2025 kahdeksasta paloturvallisuusalan yrityksestä muodostetun valtakunnallisen
Firebigin liikevaihto kasvoi vuoden aikana noin 10 prosentin vauhtia. Koko vuoden liikevaihdoksi muodostui noin 18 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee reilut sata henkilöä.
Yrityksen arvion mukaan pelkästään yrityskaupan seurauksena liikevaihto kasvaa alkaneena vuonna noin 7-10 prosenttia.
Firebig tekee palokatkosuunnittelua, asennusta, eristämistä ja saumausta sekä tuotteiden ja tarvikkeiden kauppaa. Suurin osa sen projekteista tehdään nyt datakeskusten, teollisuuden sekä julkishallinnon kohteissa. Myös meriteollisuus on kasvava palvelualue.
Yhtiön tavoitteena on laajentua edelleen yritysostojen kautta. ”Neuvotteluita on meneillään ja tulemme alkaneen vuoden aikana jatkamaan yritysostoja”, Parkkinen sanoo.
