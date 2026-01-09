Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Rakentamisen liikevaihto kasvoi marraskuussa reippaasti

Eniten kasvoi erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 9. tammikuuta 2026, 11:50
Rakennuslehti 20250917 Kuvaaja Liisa Takala. Vuosaaren vihreistä vihrein.. Arkta Reponen Oy rakentaa asuntoja Vuosaareen.. Helsinki. Kuva: Liisa Takala

Tilastokeskuksen mukaan rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi vuoden 2025 marraskuussa 11,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi 14,5 prosenttia.

