Rakentamisen liikevaihto kasvoi marraskuussa reippaasti
Eniten kasvoi erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto.
Tilastokeskuksen mukaan rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi vuoden 2025 marraskuussa 11,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi 14,5 prosenttia.
