Kategoriat Arkkitehtuuri Asunnot Rakentaminen

Rave rakentaa Ouluun terassitaloja – luksusta Oulujoen suistoon

Terassitalot on suunnitellut Pave Arkkitehdit Oy. Rakennuksen terassit ulottuvat kahteen suuntaan, ja kaikista asunnoista avautuvat meri-, suisto- tai kaupunkimaisemat.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 26. tammikuuta 2026, 8:23
Ei kommentteja
Terassitaloista on avarat näkymät joka suuntaan. Ensimmäinen talo valmistuu jouluksi 2027. (Kuva: Pave Arkkitehdit)

Rave Rakennus aloittaa tulevana keväänä terassitalon rakennustyöt Oulun Vaakunanrannassa.  Kohde nousee valmiiksi rakennettuun ympäristöön Hartaanselän rantaan, jossa viime kesänä järjestettiin asuntomessut.

