Skanska sai 60 miljoonan euron urakan
Hybridikokonaisuuden rakennustyöt käynnistyvät helmikuussa 2026.
Skanska ja HOK-Elanto ovat allekirjoittaneet sopimuksen Prismakeskuksen rakentamisesta Espooseen. Rakennustyöt käynnistyvät helmikuussa 2026, ja kohde valmistuu vuoden 2028 aikana. Urakan arvo Skanskalle on noin 60 miljoonaa euroa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Skanska sai 60 miljoonan euron urakan”