Skanska sai 60 miljoonan euron urakan

Hybridikokonaisuuden rakennustyöt käynnistyvät helmikuussa 2026.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 9. tammikuuta 2026, 10:52
Havainnekuva Espoon keskukseen rakentuvasta Prismakeskuksesta. Kuva: L Arkkitehdit

Skanska ja HOK-Elanto ovat allekirjoittaneet sopimuksen Prismakeskuksen rakentamisesta Espooseen. Rakennustyöt käynnistyvät helmikuussa 2026, ja kohde valmistuu vuoden 2028 aikana. Urakan arvo Skanskalle on noin 60 miljoonaa euroa.

