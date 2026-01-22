Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talous Rakentaminen

T2H:n liikevaihto pieneni mutta tulos parani – ”Myyntimäärät kasvoivat pikkuhiljaa viime vuoden aikana”

Tänä vuonna yhtiö aloittaa uusia hankkeita selvästi aiempaa enemmän.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 22. tammikuuta 2026, 7:15
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin T2H:n liikevaihto pieneni mutta tulos parani – ”Myyntimäärät kasvoivat pikkuhiljaa viime vuoden aikana”
Kuntakeskukseen rakennettavaan Kirkkonummen Valtikka ja Kruunuun tulee yhteensä 44 asuntoa. Kuva: T2H

Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon keskittynyt rakentaja T2H onnistui kasvattamaan tulostaan viime tilikaudella, vaikka yhtiön liikevaihto pieneni reippaasti.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “T2H:n liikevaihto pieneni mutta tulos parani – ”Myyntimäärät kasvoivat pikkuhiljaa viime vuoden aikana””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset