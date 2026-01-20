Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Tornioon kaavaillaan suurta hirsihotellia – uusi junayhteys voi lisätä turismia

Yöpymiset Torniossa lisääntyivät muuta Lappia enemmän.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 20. tammikuuta 2026, 10:37
Havainnekuvassa Honkarakenteen hirsihotelli, joka nousee Tornionjoen varteen. Kuva: A-Insinöörit

Honkarakenne kehittää yhtiön mukaan Suomen suurinta hirsihotellia Tornion keskustan viereen. Hotelliin tulee 150 huonetta.

