Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Rave Rakennus urakoi 20 miljoonan euron hotellilaajennuksen

Laajennus nousee vastapäätä nykyistä hotellia.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 25. syyskuuta 2025, 8:45
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Rave Rakennus urakoi 20 miljoonan euron hotellilaajennuksen
Havainnekuva Hotelli Santa Clausin laajennusosasta. Kuva: Pave Arkkitehdit

Rave Rakennus toteuttaa Rovaniemelle Hotel Santa Clausin laajennusosan. Pääurakoitsija Rave Rakennus ja tilaaja Sava-Group allekirjoittivat urakkasopimuksen 24. syyskuuta. Investoinnin suuruus on noin 20 miljoonaa euroa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rave Rakennus urakoi 20 miljoonan euron hotellilaajennuksen”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset