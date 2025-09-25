Rave Rakennus urakoi 20 miljoonan euron hotellilaajennuksen
Laajennus nousee vastapäätä nykyistä hotellia.
Rave Rakennus toteuttaa Rovaniemelle Hotel Santa Clausin laajennusosan. Pääurakoitsija Rave Rakennus ja tilaaja Sava-Group allekirjoittivat urakkasopimuksen 24. syyskuuta. Investoinnin suuruus on noin 20 miljoonaa euroa.
