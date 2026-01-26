Tornitalo-kiistalle piste Oulussa – KHO hylkäsi valituslupahakemuksen
Kirjaston ja teatterin lähelle sommiteltua Terwa Toweria ovat vieneet eteenpäin Terwa Kiinteistökehitys ja Terwa Management. Kumppanina on ollut rakennusliike YIT.
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Oulun kauppatorin kupeeseen suunnitellun Terwa Tower -tornihotellin asemakaavaa koskevan valituslupahakemuksen. Samalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden viime kesänä tekemä vastaava päätös on tullut lainvoimaiseksi, mikä puolestaan mahdollistaa pitkään vireillä olleen rakennushankkeen etenemisen.
