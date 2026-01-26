Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Tornitalo-kiistalle piste Oulussa – KHO hylkäsi valituslupahakemuksen

Kirjaston ja teatterin lähelle sommiteltua Terwa Toweria ovat vieneet eteenpäin Terwa Kiinteistökehitys ja Terwa Management. Kumppanina on ollut rakennusliike YIT.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 26. tammikuuta 2026, 10:59
Terwa Tower tulee olemaan valmistuttuaan yksi Oulun maamerkeistä. Nyt 20-kerroksisen hotellin rakentaminen näyttää taas aiempaa todennäköisemmältä. (Kuva: Terwa Kiinteistökehitys)

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Oulun kauppatorin kupeeseen suunnitellun Terwa Tower -tornihotellin asemakaavaa koskevan valituslupahakemuksen. Samalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden viime kesänä tekemä vastaava päätös on tullut lainvoimaiseksi, mikä puolestaan mahdollistaa pitkään vireillä olleen rakennushankkeen etenemisen.

