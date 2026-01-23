Varte laajentaa Pirkanmaalle – vetäjä tulee toisesta perheyrityksestä
Varte aikoo Pirkanmaalla muun muassa osallistua julkisen sektorin urakkakilpailuihin.
Rakennusliike Varte laajentaa toimintaansa Pirkanmaalle. Alueen liiketoiminnan vetäjänä aloittaa Erkki Ikonen keväällä 2026. Tällä hetkellä hän toimii Pohjola Rakennuksen liiketoimintajohtajana Tampereella.
