Varte kasvoi ja paransi kannattavuuttaan – ”Asuntorakentajat tekivät nyt myös koulua ja päiväkoteja”
Varte perusti tilikauden aikana myös uuden tulosyksikön.
Varte-konsernin tilinpäätös 30.9.2025 asti on nyt vahvistettu. Konsernin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia edelliseen tilikauteen nähden ja oli 226,6 miljoonaa euroa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella
Varmista avainhenkilöiden tiedonsaanti ja aloita ryhmätilaus maksuttomalla testijaksolla.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Varte kasvoi ja paransi kannattavuuttaan – ”Asuntorakentajat tekivät nyt myös koulua ja päiväkoteja””