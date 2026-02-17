Asuinrakennusten rakentamislupien määrä laski
Asuntoja valmistui viime vuonna vähemmän kuin toissa vuonna.
Uudisrakentamiseen rakentamisluvan saaneiden rakentamistoimenpiteiden kuutiomäärän vuosisumma pysyi ennallaan joulukuussa 2025 vuoden takaiseen verrattuna. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tiedoista.
Rakentamislupia myönnettiin lähes 31 miljoonalle kuutiometrille vuoden 2025 aikana.
Asuinrakennuksille myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän 12 kuukauden liukuva vuosisumma väheni 2 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen kuutiomäärä kasvoi 1 prosenttia.
Rakentamislupa myönnettiin 16 266 asunnolle, mikä oli 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Uudisrakentamiseen myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän vuosisumma oli joulukuussa 2025 suurin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Kuutiomäärä oli yhdessätoista maakunnassa suurempi kuin vuotta aiemmin.
Aloitettujen rakennushankkeiden kuutiomäärän liukuva vuosisumma oli 9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.
Enemmän hankkeita valmistui
Rakennushankkeita valmistui ajanjaksolla 30 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia vuoden takaista enemmän.
Valmistuneiden rakennushankkeiden kuutiomäärän vuosisumma oli joulukuussa 2025 suurin Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kuutiomäärä kasvoi kolmessatoista maakunnassa.
Koko maassa valmistui vuoden 2025 aikana 19 852 uutta asuntoa. Se oli 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Maakunnista eniten asuntoja valmistui Uudellemaalle, johon valmistui 9 450 asuntoa. Valmistuneiden uusien asuntojen määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna viidessä maakunnassa.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Asuinrakennusten rakentamislupien määrä laski”