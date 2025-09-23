Tilastokeskus: Asuntorakentamisen lupien määrä jatkoi laskuaan
Aloitettujen rakennushankkeiden määrä laski selvästi.
Uudisrakentamiseen myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän vuosisumma väheni 3 prosenttia vuoden takaisesta heinäkuussa 2025.
Asuinrakennuksille myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän 12 kuukauden liukuva vuosisumma väheni 4 prosenttia. Rakentamislupa myönnettiin 17 239 asunnolle, mikä oli 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muun kuin asuinrakentamisen kuutiomäärä väheni 3 prosenttia.
Kaikkiaan rakentamislupia myönnettiin 29 miljoonalle kuutiometrille elokuun 2024 ja heinäkuun 2025 välisenä aikana. Kuutiomäärä oli heinäkuussa 1,2 miljoonaa.
Uudisrakentamiseen myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän vuosisumma oli heinäkuussa 2025 suurin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Kuutiomäärä oli kahdeksassa maakunnassa suurempi kuin vuotta aiemmin.
Aloitettujen rakennushankkeiden kuutiomäärän 12 kuukauden liukuva vuosisumma oli 7 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.
Kymenlaaksossa enemmän asuntoja
Rakennushankkeita valmistui ajanjaksolla 28 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 12 prosenttia vuoden takaista vähemmän.
Valmistuneiden rakennushankkeiden kuutiomäärän vuosisumma oli heinäkuussa 2025 suurin Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kuutiomäärä kasvoi kuudessa maakunnassa.
Koko maassa valmistui elokuun 2024 ja heinäkuun 2025 välisenä aikana 19 654 uutta asuntoa, mikä oli 34 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Maakunnista eniten asuntoja valmistui Uudellemaalle, johon valmistui 9 716 asuntoa. Valmistuneiden uusien asuntojen määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna vain Kymenlaakson maakunnassa.
