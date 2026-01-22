Asuntorakentamisen lupien määrä kasvoi useamman prosentin
Myös kokonaisuudessaan uudisrakentamisen rakentamislupien kuutiomäärä kasvoi.
Uudisrakentamiseen rakentamisluvan saaneiden rakentamistoimenpiteiden kuutiomäärän vuosisumma kasvoi 3 prosenttia vuoden takaisesta marraskuussa 2025. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tiedoista.
Rakentamislupia myönnettiin lähes 31 miljoonalle kuutiometrille joulukuun 2024 ja marraskuun 2025 välisenä aikana.
Asuinrakennuksille myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärä kasvoi 4 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen kuutiomäärä kasvoi 3 prosenttia.
Rakentamislupa myönnettiin 17 497 asunnolle, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Lue lisää: Asuinrakentamisen lupien määrä jatkoi laskuaan
Uudisrakentamiseen myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän vuosisumma oli marraskuussa 2025 suurin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Kuutiomäärä oli kolmessatoista maakunnassa suurempi kuin vuotta aiemmin.
Asuntojen määrä laski
Aloitettujen rakennushankkeiden kuutiomäärä laski selvästi. Liukuva vuosisumma oli 11 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.
Rakennushankkeita valmistui ajanjaksolla 30 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 12 prosenttia vuoden takaista enemmän.
Valmistuneiden rakennushankkeiden kuutiomäärän vuosisumma oli marraskuussa 2025 suurin Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kuutiomäärä kasvoi kymmenessä maakunnassa.
Koko maassa valmistui joulukuun 2024 ja marraskuun 2025 välisenä aikana 19 012 uutta asuntoa, mikä oli 19 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Maakunnista eniten asuntoja valmistui Uudellemaalle, johon valmistui 9 100 asuntoa. Valmistuneiden uusien asuntojen määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna viidessä maakunnassa.
