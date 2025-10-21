Asuinrakentamisen lupien määrä jatkoi laskuaan
Aloitettujen rakennushankkeiden kuutiomäärä laski reilusti.
Uudisrakentamiseen myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän vuosisumma väheni 4 prosenttia vuoden takaisesta elokuussa 2025. Rakentamislupia myönnettiin 29 miljoonalle kuutiometrille syyskuun 2024 ja elokuun 2025 välisenä aikana. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tiedoista.
Elokuussa 2025 asuinrakennuksille myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän 12 kuukauden liukuva vuosisumma väheni 1 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen kuutiomäärä väheni 5 prosenttia.
Rakentamislupa myönnettiin 17 522 asunnolle, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Uudisrakentamiseen myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän vuosisumma oli elokuussa 2025 suurin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Kuutiomäärä oli kahdeksassa maakunnassa suurempi kuin vuotta aiemmin.
Aloitettujen rakennushankkeiden kuutiomäärän liukuva vuosisumma oli 9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.
Valmistuneita vähemmän
Rakennushankkeita valmistui ajanjaksolla 30 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 3 prosenttia vuoden takaista vähemmän.
Koko maassa valmistui syyskuun 2024 ja elokuun 2025 välisenä aikana 18 050 uutta asuntoa, mikä oli 37 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Maakunnista eniten asuntoja valmistui Uudellemaalle, johon valmistui 9 716 asuntoa.
Valmistuneiden uusien asuntojen määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna vain Kymenlaakson maakunnassa.
Valmistuneiden rakennushankkeiden kuutiomäärän vuosisumma oli elokuussa 2025 suurin Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kuutiomäärä kasvoi kuudessa maakunnassa.
