Currentum ostoksilla Tampereella – Tampereen Sähkötyö osaksi konsernia
Vuonna 2013 perustetussa yrityksessä on 27 työntekijää ja se tekee noin 5 miljoonan euron liikevaihtoa.
Talotekniikkakonserni Currentum jatkaa kasvuaan uudella yritysostolla. Nyt haaviin on jäänyt paikallisesti toimiva Tampereen Sähkötyö.
