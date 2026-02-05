Helsinki hyväksyi yli 45 miljoonan euron monitoimitalosuunnitelman Rakennus- ja purkutöiden on tarkoitus alkaa limittäin vuonna 2027

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Meri-Rastilan monitoimitalon perusparannuksen ja laajennuksen. Hankkeessa toteutetaan Merilahden peruskoulun Jaluspolun toimipisteen ja nuorisotalon perusparannus sekä päiväkodin, liikuntahallin, leikkipuiston, kotihoidon taukotilojen ja yhteisötalon sisältävä laajennus.