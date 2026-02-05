Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Helsinki hyväksyi yli 45 miljoonan euron monitoimitalosuunnitelman

Rakennus- ja purkutöiden on tarkoitus alkaa limittäin vuonna 2027

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 5. helmikuuta 2026, 12:04
Meri-Rastilan monitoimitalo on alueella merkittävä. Kuva: Tuomas Uusheimo

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Meri-Rastilan monitoimitalon perusparannuksen ja laajennuksen. Hankkeessa toteutetaan Merilahden peruskoulun Jaluspolun toimipisteen ja nuorisotalon perusparannus sekä päiväkodin, liikuntahallin, leikkipuiston, kotihoidon taukotilojen ja yhteisötalon sisältävä laajennus.

