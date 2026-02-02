Ilmarinen kevensi asuntosalkkuaan pk-seudulla – liki tuhat asuntoa Storebrandille
Vuokrattavia neliöitä asunnoissa on yhteensä 54 100. Kauppahintaa ei julkistettu.
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on keventänyt reippaasti asunto-omistuksiaan. Se on myynyt pääkaupunkiseudulta yhteensä 999 asuntoa norjalaisen Storebrand Real Estaten SNRE II -rahastolle.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Ilmarinen kevensi asuntosalkkuaan pk-seudulla – liki tuhat asuntoa Storebrandille”