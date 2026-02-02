Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Asunnot Talous Uutiset

Ilmarinen kevensi asuntosalkkuaan pk-seudulla – liki tuhat asuntoa Storebrandille

Vuokrattavia neliöitä asunnoissa on yhteensä 54 100. Kauppahintaa ei julkistettu.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. helmikuuta 2026, 12:13
Norjalaisen rahoitus- ja vakuutuskonserni Storebrandin rahasto on aktivoitunut Suomen vuokra-asuntomarkkinoilla. Parissa kuukaudessa sen salkkuun on sujahtanut 1100 vuokra-asuntoa. Kuva: Aleksi Jalava

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on keventänyt reippaasti asunto-omistuksiaan. Se on myynyt pääkaupunkiseudulta yhteensä 999 asuntoa norjalaisen Storebrand Real Estaten SNRE II -rahastolle.

