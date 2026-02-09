Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Sijoittaminen Asunnot Kiinteistöt Talous Uutiset

Investors House tulos ja liikevaihto laskivat – osinko nousee edelleen

Kuluvana vuonna Investors House jakaantuu kahdeksi eri yhtiöksi, mikä toimitusjohtaja Petri Roinisen mukaan tulee näkymään myös vaisumpana tuloksena.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. helmikuuta 2026, 8:44
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Investors House tulos ja liikevaihto laskivat – osinko nousee edelleen

Kiinteistösijoitusyhtiö Investors Housen vuoden 2025 viimeinen kvartaali oli selkeästi miinusmerkkinen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Investors House tulos ja liikevaihto laskivat – osinko nousee edelleen”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset