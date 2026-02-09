Investors House tulos ja liikevaihto laskivat – osinko nousee edelleen
Kuluvana vuonna Investors House jakaantuu kahdeksi eri yhtiöksi, mikä toimitusjohtaja Petri Roinisen mukaan tulee näkymään myös vaisumpana tuloksena.
Kiinteistösijoitusyhtiö Investors Housen vuoden 2025 viimeinen kvartaali oli selkeästi miinusmerkkinen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Investors House tulos ja liikevaihto laskivat – osinko nousee edelleen”