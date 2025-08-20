Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Investors House: Alv-kiristys jarruttaa asuntorakentamisen elpymistä – Yhtiön ylimääräisen pääoman jakoehdotus sai osakkeen lähes 40 prosentin nousuun

Investors House suunnittelee liiketoimintojensa pilkkomista ja aikoo jakaa ylimääräiset pääomansa osakkeenomistajille.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 20. elokuuta 2025, 12:28
Näkymä Helsingin Ruoholahdesta. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Nukari / IS

Muun muassa kiinteistöihin sijoittavan Investors Housen mielestä useat tekijät rajoittavat tällä hetkellä asuntomarkkinan elpymistä. Yhtiö on julkistanut myös toisen neljänneksen tuloksensa.

