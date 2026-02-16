Kaupunginjohtaja käynnisti selvityksen Espoon rakennusvalvonnasta: ”Työtä on vielä tehtävänä”
Tavoitteena on selvittää, onko Espoon rakennusvalvonnassa kohtuuttomia eroja muihin suuriin kaupunkeihin nähden, vaihtelevatko vaatimukset tarkastajasta riippuen ja esiintyykö epäasiallista asiakastyötä.
Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen teettää kaupungin rakennusvalvonnan toiminnasta erityistarkastuksen. Sen toteuttaa kaupungin ulkoisen tarkastuksen yksikkö, joka käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita työn tukena.
