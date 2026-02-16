Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kaupunginjohtaja käynnisti selvityksen Espoon rakennusvalvonnasta: ”Työtä on vielä tehtävänä”

Tavoitteena on selvittää, onko Espoon rakennusvalvonnassa kohtuuttomia eroja muihin suuriin kaupunkeihin nähden, vaihtelevatko vaatimukset tarkastajasta riippuen ja esiintyykö epäasiallista asiakastyötä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 16. helmikuuta 2026, 15:27
Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen päätti selvittää saman tien, onko rakentajien kritiikissä kaupungin rakennusvalvontaa kohtaan perää. Kuva: Viena Kytöjoki / HS

Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen teettää kaupungin rakennusvalvonnan toiminnasta erityistarkastuksen. Sen toteuttaa kaupungin ulkoisen tarkastuksen yksikkö, joka käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita työn tukena.

