Granlund kasvoi viime vuonna 19 prosenttia – datakeskukset toivat töitä
Osan yhtiön kasvusta toivat lukuisat yrityskaupat.
Suunnitteluun ja konsultointiin keskittynyt Granlund-konserni kasvoi vuonna 2025 lähes19 prosenttia. Liikevaihto oli 180,7 miljoonaa euroa. Käyttökate parani 24,2 miljoonaan euroon ja liikevoitto 15,9 miljoonaan euroon.
