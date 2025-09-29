Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Granlund laajentaa paloturvallisuuden suunnitteluun – uuden bisneksen vetäjä löytyi Sitowisesta

Liiketoimintajohtaja Tapani Idmanin mukaan uusi liiketoiminta on osa Granlundin kasvustrategiaa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 29. syyskuuta 2025, 10:05
Tilaajille
Suunnittelupäällikkö Arttu Sjöstedt on toiminut aikaisemmin Sitowisen paloturvallisuussuunnittelun osastopäällikkönä. Ennen tätä pestiä hän oli Paloässien osakas ja paloturvallisuussuunnittelija. (Kuva: Granlund)

Granlund käynnistää syksyn aikana uuden paloturvallisuussuunnittelun liiketoiminnan. Tavoitteena on tarjota paloturvallisuussuunnittelua projekteihin, joissa Granlund toimii pääkonsulttina tai vastaa useista eri suunnittelun osa-alueista.

