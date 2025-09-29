Granlund laajentaa paloturvallisuuden suunnitteluun – uuden bisneksen vetäjä löytyi Sitowisesta
Liiketoimintajohtaja Tapani Idmanin mukaan uusi liiketoiminta on osa Granlundin kasvustrategiaa.
Granlund käynnistää syksyn aikana uuden paloturvallisuussuunnittelun liiketoiminnan. Tavoitteena on tarjota paloturvallisuussuunnittelua projekteihin, joissa Granlund toimii pääkonsulttina tai vastaa useista eri suunnittelun osa-alueista.
