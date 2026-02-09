Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Talous Suhdanne Uutiset

Kone vähentää väkeä – muutosneuvottelut kohdistuvat pääasiassa Suomeen

Neuvottelujen piirissä on noin 840 työntekijää Suomessa, ja vähennystarpeen arvioidaan olevan korkeintaan 70 henkilöä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. helmikuuta 2026, 15:10
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kone vähentää väkeä – muutosneuvottelut kohdistuvat pääasiassa Suomeen
Koneen mukaan neuvotteluissa keskitytään toiminnan ja resurssien sopeuttamiseen vallitseviin markkinaolosuhteisiin. Kuva: Aku Isotalo / HS

Hissi- ja liukuporrasyhtiö aloittaa toimintojen uudelleenjärjestelyt ja samalla myös muutosneuvottelut, jotka koskevat Hyvinkään tehdastoimintoja sekä yhtiön tutkimus- ja tuotekehitysyksikköä (R&D).

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kone vähentää väkeä – muutosneuvottelut kohdistuvat pääasiassa Suomeen”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset