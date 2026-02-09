Kone vähentää väkeä – muutosneuvottelut kohdistuvat pääasiassa Suomeen
Neuvottelujen piirissä on noin 840 työntekijää Suomessa, ja vähennystarpeen arvioidaan olevan korkeintaan 70 henkilöä.
Hissi- ja liukuporrasyhtiö aloittaa toimintojen uudelleenjärjestelyt ja samalla myös muutosneuvottelut, jotka koskevat Hyvinkään tehdastoimintoja sekä yhtiön tutkimus- ja tuotekehitysyksikköä (R&D).
