Kategoriat Talous

EK: Suomeen valmistuvat pian 14 miljardin euron vihreät investoinnit

EK:n keräämien tietojen mukaan niin sanottuja vihreän siirtymän investointeja on valmistumassa lähivuosina 14 miljardin euron edestä. Suuri osa niistä on datakeskuksia.

Kirjoittaja HS / Anni Lassila
Kirjoitettu 13. helmikuuta 2026, 8:42
Microsoft rakennuttaa kolmeen paikkaan uutta datakeskusryhmää. Yksi paikoista on Espoon Pihlajarinteen kupeessa Kehä III:n varrella. Kuva: Mika Ranta / HS

EK:n keräämien tietojen mukaan Suomeen on valmistumassa neljän seuraavan vuoden aikana 14 miljardin euron edestä erilaisia uusiutuvaan energiaan ja sähkön käyttöön liittyviä investointeja.

