Tuulivoiman rakentaminen kääntyi pohjalta kasvuun – ”Voisiko tässä olla taas uuden rakentamisaallon alku?”

Tuulivoimaa rakennettiin Suomessa ennätystahtiin vuosikymmenen alkupuolella ja moni rakentaja lähti buumiin mukaan. Ukrainan sodan vaikutukset hiljensivät investoinnit, mutta nyt näkyy merkkejä paremmasta.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 2. helmikuuta 2026, 7:46
Destia urakoi Niinimäen tuulipuistoa Pieksämäellä vuonna 2023. Kuva: Daniel Wallenius

Tuulivoimarakentaminen on lähes pysähtynyt Suomessa useamman huippuvuoden jälkeen. Viime vuosina tuulivoimaa on rakennettu lähes ennätystahtiin. Vuonna 2025 tuulivoimaloita valmistui 158 kappaletta, vuonna 2024 valmistui 234 kappaletta, vuonna 2023 valmistui 212 kappaletta ja vuonna 2022 peräti 437 kappaletta.

