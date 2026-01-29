Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Suomi on hyvällä tiellä vihreässä rakentamisessa, sanoo FIGBC:n uusi puheenjohtaja – ”Olemme alkaneet huomata, minkälaisilla valinnoilla on vaikutusta”

Keijo Leppävuori aloitti Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtajana vuodenvaihteessa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 29. tammikuuta 2026, 11:00
Tilaajille
Keijo Leppävuori aloitti FIGBC:n hallituksen puheenjohtajana tammikuun alussa. Kuva: Annastiina Mäkitalo

Viiden vuoden päästä on normaalia rakentaa huomattavasti vähähiilisemmin kuin nyt keskustelussa olevat hiilijalanjäljen raja-arvot vaativat, arvioi Sustera oy:n maajohtaja Keijo Leppävuori.

