Suomi on hyvällä tiellä vihreässä rakentamisessa, sanoo FIGBC:n uusi puheenjohtaja – ”Olemme alkaneet huomata, minkälaisilla valinnoilla on vaikutusta”
Keijo Leppävuori aloitti Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtajana vuodenvaihteessa.
Viiden vuoden päästä on normaalia rakentaa huomattavasti vähähiilisemmin kuin nyt keskustelussa olevat hiilijalanjäljen raja-arvot vaativat, arvioi Sustera oy:n maajohtaja Keijo Leppävuori.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Suomi on hyvällä tiellä vihreässä rakentamisessa, sanoo FIGBC:n uusi puheenjohtaja – ”Olemme alkaneet huomata, minkälaisilla valinnoilla on vaikutusta””