Osa historiallista tehdasrakennusta peruskorjataan Tampereella

Töille haetaan rakentamislupaa kevään aikana ja ne kestävät noin vuoden.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 5. helmikuuta 2026, 9:27
Finlaysonin aluetta Tampereella. Kuva: Varma

Työeläkeyhtiö Varma aloittaa Tampereen Finlaysonin alueella sijaitsevassa Siperian liikekeskuksessa mittavan kehityshankkeen. Hanke kattaa katutasokerroksen sekä sinne johtavien sisäänkäyntien peruskorjauksen ja uudistuksen. Lisäksi osa pohjakerroksesta uudistetaan, ja Satakunnankadun ali johtavan Mediatunnelin kautta toteutetaan uusi porrasyhteys katutasokerrokseen.

