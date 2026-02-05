Osa historiallista tehdasrakennusta peruskorjataan Tampereella
Töille haetaan rakentamislupaa kevään aikana ja ne kestävät noin vuoden.
Työeläkeyhtiö Varma aloittaa Tampereen Finlaysonin alueella sijaitsevassa Siperian liikekeskuksessa mittavan kehityshankkeen. Hanke kattaa katutasokerroksen sekä sinne johtavien sisäänkäyntien peruskorjauksen ja uudistuksen. Lisäksi osa pohjakerroksesta uudistetaan, ja Satakunnankadun ali johtavan Mediatunnelin kautta toteutetaan uusi porrasyhteys katutasokerrokseen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Osa historiallista tehdasrakennusta peruskorjataan Tampereella”