Kategoriat Suunnittelu Uutiset

Tampereen tornihotellille suunnitellaan 26-kerroksista laajennusta – asemakaavamuutos eteni

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavan osaltaan.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 18. helmikuuta 2026, 9:49
Havainnekuvassa on kaavaehdotuksen mukaan mahdollinen Tornin laajennusosan toteutus. Kuva: Sarc+Sigge

Tampereen ratapihan itäpuolelle suunnitellaan uutta hotellirakennusta hotelli Tornin laajentamiseksi tyhjillään olevan eteläisemmän veturitallin yhteyteen. Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt asemakaavan osaltaan ja esittää sitä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

