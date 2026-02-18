Tampereen tornihotellille suunnitellaan 26-kerroksista laajennusta – asemakaavamuutos eteni
Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavan osaltaan.
Tampereen ratapihan itäpuolelle suunnitellaan uutta hotellirakennusta hotelli Tornin laajentamiseksi tyhjillään olevan eteläisemmän veturitallin yhteyteen. Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt asemakaavan osaltaan ja esittää sitä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.
