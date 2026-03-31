Ainutlaatuista korkeapainevesisumuteknologiaa kehittänyt Marioff on myyty pääomasijoittajalle

Kuusuisan innovaattorin Göran Sundholmin aikanaan perustama edistykselliseen palontorjuntateknologiaan keskittynyt yhtiö saa uuden kodin pääomasijoittajalta. Yrityksen omistus oli jo aiemmin siirtynyt Suomesta amerikkalaisella United Technologies Corporationille (UTC) vuonna 2007.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 31. maaliskuuta 2026, 11:25
Vesisumuteknologia on avainasemassa niin meriliikenteen kuin esimerkiksi palvelinkeskusten palontorjunnassa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa vuoksi.

Eurooppalainen keskisuuriin yrityksiin keskittyvä pääomasijoitusyhtiö Inflexion ostaa Marioffin, joka on globaali markkinajohtaja korkeapainevesisumuun perustuvassa palontorjunnassa. Viimeisimpänä tilikautena Marioffin liikevaihto oli 266 miljoonaa dollaria.  Sijoituksen tekee Inflexionin Buyout Fund VI -rahasto, ja kyseessä on yhtiön seitsemäs sijoitus Pohjoismaissa.

