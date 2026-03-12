Brand toimitilat rakentaa Hämeenlinnaan
Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu syksyllä 2026.
Brand toimitilat oy käynnistää toimitilahankkeen Hämeenlinnan Brahenkadulle maaliskuussa 2026. Kyseessä on yhtiön oma hankekehityskohde, jossa yhtiö on ostanut kiinteistön ja toteuttaa sille noin tuhannen kerrosneliömetrin laajuisen toimitilakokonaisuuden.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Brand toimitilat rakentaa Hämeenlinnaan”