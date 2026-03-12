Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Brand toimitilat rakentaa Hämeenlinnaan

Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu syksyllä 2026.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. maaliskuuta 2026, 10:27
Havainnekuva. Kuva: Brand toimitilat

Brand toimitilat oy käynnistää toimitilahankkeen Hämeenlinnan Brahenkadulle maaliskuussa 2026. Kyseessä on yhtiön oma hankekehityskohde, jossa yhtiö on ostanut kiinteistön ja toteuttaa sille noin tuhannen kerrosneliömetrin laajuisen toimitilakokonaisuuden.

