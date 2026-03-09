Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Huoneistokeskus: Lähi-itä on huono uutinen asuntomarkkinoille

Lähi-idän tilanne lisää yleistä epävarmuutta sekä inflaatio- ja korkopelkoja. Ne kaikki heijastuvat myös asuntomarkkinoihin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. maaliskuuta 2026, 13:31
KVKL:n tilastojen mukaan helmikuussa käytettyjen asuntojen kauppoja tehtiin kiinteistönvälittäjien kautta yli 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-helmikuun osalta kauppamäärät ovat jääneet 7,7 prosenttia edellisvuoden tasosta. Kuva: Eino Ansio

Huoneistokeskuksen tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan kauppa on käynyt alkuvuonna odotettua vaisummin. Myös hintakehitys poikkeaa selvästi siitä, mitä korkotason ja kotitalouksien tulokehityksen perusteella voisi olettaa.

