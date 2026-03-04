Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
”Ideana teknologia on yksinkertainen” – Carbonaiden menetelmän yhdistäminen tuotantotekniikkaan vaatii aivojumppaa

Carbonaiden kovetusjärjestelmä asennetaan valmistusteknologian rinnalle. Se vaatii ajatustyötä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 4. maaliskuuta 2026, 6:00
Betonituotteet ja -elementit valmistetaan ennen hiilidioksidikäsittelyä normaalisti. Kuva on Lipa-Betonin tehtaalta. Kuva: Jarno Artika

Teknisten järjestelmien yhdistäminen on harvoin yksinkertaista. Teknologiayritys Carbonaiden hiilidioksidikovetusjärjestelmä asennetaan betonitehtaisiin, joissa on jo tietty valmistustekniikka käytössä. Se vaatii aivojumppaa.

