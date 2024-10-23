Joukko eurooppalaisyrityksiä loi arvoketjun hiilidioksidin varastoimiseksi betoniin – Carbonaide mineralisoi tanskalaisen jätteenpolttolaitoksen hiilidioksidia
Nesteytetyn hiilidioksidin kuljettaa belgialainen Bofort. Talteenotettu ja betoniin mineralisoitu hiilidioksidi myydään tanskalaisen Klimaten hiilenpoistomarkkinapaikan kautta sveitsiläiselle ulkoiluvaate- ja kiipeilyvarustemerkki Mammutille.
Joukko eurooppalaisia yrityksiä on yhdistänyt voimansa ja rakentanut arvoketjun hiilidioksidin varastoimiseksi betoniin. Joensuulainen Carbonaide mineralisoi talteenotetun hiilidioksidin ja varastoi sen pysyvästi betoniin.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Joukko eurooppalaisyrityksiä loi arvoketjun hiilidioksidin varastoimiseksi betoniin – Carbonaide mineralisoi tanskalaisen jätteenpolttolaitoksen hiilidioksidia”